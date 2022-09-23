Kırmızı ışıkta geçen otomobil 2 kişiye çarptı
İstanbul-Halkalı'da kırmızı ışıkta durmayan otomobil, karşıya geçmeye çalışan 2 kadına çarptı.
İstanbul-Halkalı'da kırmızı ışıkta durmayan otomobil, karşıya geçmeye çalışan 2 kadına çarptı.
Edinilen bilgiye göre, Sabahattin Zaim Üniversitesi önünde kırmızı ışık yanmasına rağmen durmayan otomobil, yaya geçidinde karşıya geçmeye çalışan 2 kadına çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaralanan iki kadın, metrelerce uzağa savruldu.
Kazaya karışan otomobil sürücüsü aracıyla olay yerinden kaçarken, yaralı iki kadın bölgeye çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı.