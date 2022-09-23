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Aktüel Kırmızı ışıkta geçen otomobil 2 kişiye çarptı
Aktüel

Kırmızı ışıkta geçen otomobil 2 kişiye çarptı

İstanbul-Halkalı'da kırmızı ışıkta durmayan otomobil, karşıya geçmeye çalışan 2 kadına çarptı.

Yeniakit Publisher
2022-09-23 21:06:00 -
Kırmızı ışıkta geçen otomobil 2 kişiye çarptı

İstanbul-Halkalı'da kırmızı ışıkta durmayan otomobil, karşıya geçmeye çalışan 2 kadına çarptı.

Edinilen bilgiye göre, Sabahattin Zaim Üniversitesi önünde kırmızı ışık yanmasına rağmen durmayan otomobil, yaya geçidinde karşıya geçmeye çalışan 2 kadına çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaralanan iki kadın, metrelerce uzağa savruldu.

Kazaya karışan otomobil sürücüsü aracıyla olay yerinden kaçarken, yaralı iki kadın bölgeye çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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