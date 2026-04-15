Kırmızı ışık ihlali yapan sürücü otomobile çarptı: 1 yaralı

Kırıkkale’de kırmızı ışık ihlali yapan sürücünün, kavşaktan dönmeye çalışırken başka bir otomobile çarptığı kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Kırıkkale-Kayseri D765 karayolu üzerindeki Keskin Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, D.T. idaresindeki 71 ES 035 plakalı otomobil, sürücüsünün kırmızı ışık ihlali yapması sonucu M.B. yönetimindeki 02 AJ 956 plakalı Hyundai marka otomobile çarptı. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada sürücüler yara almadı. Araçta yolcu olarak bulunan N.G. ise ambulansla Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralının genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Trafik ekiplerince yapılan incelemenin ardından araçlar otoparka çekildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.