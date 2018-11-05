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Kırmızı etin ilacı limon, tatlının ise sirke

Sağlık problemleri ile karşılaşmamak ve kilo almamak için etten sonra limon, tatlıdan sonra ise sirke..

05 Kasım 2018 Pazartesi 20:58
Kırmızı etin ilacı limon, tatlının ise sirke


Fazla yağ ve tuz tüketiminin kan basıncını artırdığını, hipertansif krizler ve kalp krizi gibi sağlık problemleriyle karşılaşılabilineceğini unutmamalısınız. Yerken kilo almadan geçirebilmek, hipertansif krizlerden korunmak için kullanılabilecek iki özel besin vardır. Bunlardan biri sirke, diğeri ise limon..

Etin kanserojen etkilerinin azaltılmasında fayda sağlar, toksinleri uzaklaştırır, yağ emilimini azaltır, cildi canlandırır, bedeni dezenfekte eder. Vücutta su tutulmasını yani ödem problemini engeller, kadınların selülit ile savaşmasında yardımcı olur. Fazla et tüketen kişiler etin vücutta oluşturabileceği hasardan korunmak için her gün düzenli olarak limon tüketmelidir.

Limonun suyunu sıkarak yemeklerden sonra içebilir veya kabuğunu rendeleyerek salataya ilave edebilirsiniz. Böylece kırmızı etin sindirimi kolaylaşır, hipertansif ve kanserojen etkileri azalır. Ancak tüm bu olumlu özelliklerin yanında unutulmaması gereken önemli bir nokta var:

Limon kan sulanmasını artırır onun için kan sulandırıcı veya tansiyon ilacı kullanıyorsanız aşırı limon tüketimi sağlığınız adına istenmeyen etkilere yol açabilir.

Özellikle diyabet, reaktif hipoglisemi, insülin direnci gibi hastalıklara sahipseniz tabağınıza aldığınız tatlılara çok dikkat etmelisiniz. Çünkü tüketilen tatlı kan şekerini hızlı ve kontrolsüz bir şekilde yükseltir. Böylece hızlı acıkır ve daha fazla tatlı yemek istersiniz. Aman abartmayın. Ayrıca tatlıdan sonra sirke veya tarçınlı süt içmeyi alışkanlık haline getirmelisiniz.

Sirke mide boşalma süresini uzatır. Böylece tatlı tüketiminden sonra oluşan hızlı acıkma ve fazla yeme isteğinin önüne geçer.

100 gram baklavanın 410 kalori, bir kase muhallebinin 350 kalori, 100 gram irmik helvasının 304 kalori ve bir adet şekerparenin ise 145 kalori olduğunu hatırlatalım..

Haber Tarihi: 05 Kasım 2018 Pazartesi 20:58
  1. limon
  2. sirke
  3. sağlıklı yaşam

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