İçişleri Bakanlığı duyurdu! Kırmızı bültenle ve ulusal seviyede aranan suçlular yakalandı

İçişleri Bakanlığından "Kırmızı Bültenle aradığımız 16, ulusal seviyede aradığımız 45 suçlu olmak üzere toplam 61 suçlu; Gürcistan (50), Almanya (4), Yunanistan (3), Polonya, Portekiz, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bulgaristan'dan ülkemize geri getirildi." açıklaması yapıldı.

Bakanlıktan yapılan bilgilendirme şöyle:

Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol-Europol Daire Başkanlığı, Adalet Bakanlığı görevlileri ile ilgili birimlerin koordinasyonunda; yurt dışına kaçan ve haklarında arama kararı bulunan şahıslara yönelik, ilgili ülkelerin kolluk birimleriyle yürütülen ortak çalışmalar sonucunda 15.03.2026-03.04.2026 tarihleri arasında kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan 16, ulusal seviyede aranan 45 olmak üzere toplamda 61 şahıs yakalanarak ülkemize iade/sınır dışı edilmiştir.

Gürcistan'dan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan 8, ulusal seviyede aranan 42 olmak üzere toplam 50; Almanya'dan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan 4; Yunanistan'dan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan 2, ulusal seviyede aranan 1 olmak üzere toplam 3; Polonya'dan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan 1; Portekiz'den kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan 1; Birleşik Arap Emirlikleri'nden ulusal seviyede aranan 1 ve Bulgaristan'dan ulusal seviyede aranan 1 şahıs yakalanmıştır.

Kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan: F.A., T.A., T.Ç., H.M., Ç.İ., O.M., H.Ç., G.Ç., A.Y., Ş.K., H.A., R.C., D.N.N.Ç., V.S., A.D. ve S.Ç. isimli şahıslar yakalanmıştır.

Ulusal seviyede aranan: B.G., O.O.D., T.U., S.Y., A.L., M.K., F.A., Ş.A., E.İ., M.B., Y.D., İ.Y., E.A., U.U., H.A., V.K., C.B., O.K., E.D., F.G., A.R.U., A.B., R.G., Ö.M., M.K., İ.K., A.Y., K.K., K.A., H.İ., M.T., S.A., H.K., M.A.Ç., H.İ., Z.Y., U.Ö., A.Ç., Y.Ç., A.A., B.K., H.Y., M.A., A.K. ve İ.A. isimli şahıslar yakalanmıştır.

Yakalanan şahısların; tasarlayarak öldürme, kasten öldürme, çocuğun nitelikli cinsel istismarı, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti, göçmen kaçakçılığı, dolandırıcılık, bilişim suçları, silahlı tehdit, yağma, insan ticareti, fuhşa aracılık, resmi belgede sahtecilik, hırsızlık, terör örgütü üyeliği ve benzeri birçok suçtan arandıkları tespit edilmiştir.

Yakalanan şahıslar, ilgili ülkelerde yürütülen adli ve idari süreçlerin ardından ülkemize iade edilmiş veya sınır dışı edilerek ilgili Cumhuriyet Başsavcılıklarına sevk edilmiştir. Daire Başkanlıklarımızı ve Kahraman Polislerimizi tebrik ediyor, Adalet Bakanlığı görevlilerine teşekkür ediyoruz.