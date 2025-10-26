  • İSTANBUL
Gündem Kırmızı bültenle aranıyorlardı… Türkiye’ye getirildiler!
Gündem

Kırmızı bültenle aranıyorlardı… Türkiye’ye getirildiler!

Yeniakit Publisher
Seyfullah Maden Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kırmızı bültenle aranan 9 suçlunun Türkiye’ye getirildiğini söyledi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan S.T, S.K, Ş.S, Ö.Y, H.A.E, E.G, A.G, Ü.K, M.U. ile ulusal seviyede aranan H.Y.'nin yakalandığını ve Türkiye'ye iadelerinin sağlandığını belirtti.

Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol-Europol Daire Başkanlığı, Adalet Bakanlığı görevlileri, İstihbarat, KOM ve Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlıkları, Asayiş ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde yapılan çalışmalar sonucunda, yurt dışına kaçan ve haklarında arama kararı bulunan şahısların izini titizlikle sürdüklerini aktaran Yerlikaya, şunları kaydetti:

"İlgili ülkelerin kolluk birimleriyle yürütülen ortak operasyonel iş birliğiyle kasten öldürme suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan 'Demirözler' organize suç örgütü üyesi S.T. isimli şahıs Rusya'da, başkasına ait banka veya kredi kartının izinsiz olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan S.K. isimli şahıs Almanya'da, kasten öldürmeye teşebbüs suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan Ş.S. isimli şahıs Almanya'da, kasten öldürme suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan Ö.Y. isimli şahıs Almanya'da, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama, şartlı tahliyenin geri alınması suçlarından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan H.A.E. isimli şahıs Gürcistan'da, yağma, suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve ihaleye fesat karıştırma suçlarından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan E.G. isimli şahıs Gürcistan'da, silahlı yağma suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan A.G. isimli şahıs Belçika'da, birden fazla kişi tarafından birlikte yağma, kasten öldürme ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan Ü.K. isimli şahıs Bulgaristan'da, dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik suçlarından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan M.U. isimli şahıs Rusya'da, cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan ulusal seviyede aranan H.Y. isimli şahıs Gürcistan'da yakalandı ve ülkemize geri getirildi."

Okur

İsimleri neden açık yazılı değil neden korkuyorsunuz yoksa piyes mi.

