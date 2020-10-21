Kırmızı Bültenle aranan terörist MİT operasyonuyla öldürüldü

Toplantının yapılacağı yeri de teyit eden MİT ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin ortak düzenlediği operasyonda Ahmet Bal ve beraberindeki 4 terörist öldürüldü. 2009'da PKK'ya katılan Ahmet Bal, 2015'e kadar yurt içindeki kırsal alanlarda güvenlik güçlerine karşı birçok eyleme katıldı. 2018'de Suriye'ye geçerek YPS çalışmalarında yer aldı ve Suriye'den Türkiye'ye patlayıcı ve terörist aktarımlarını gerçekleştiren kuryelerin sorumluları arasına girdi. Terörist Bal, ayrıca Türkiye'nin Metina ve Haftanin'deki askeri operasyonlarına ilişkin istihbari çalışmalar yürütüyordu.



10 Terörist daha imha edildi



Irak'ın kuzeyi Haftanin ile Zap'ta dün düzenlenen iki ayrı hava harekatlarıyla 6 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada şöyle denildi: "Pençe- Kaplan Operasyonu'nda, Irak kuzeyi Haftanin'de tespit edilen 3 PKK'lı terörist ile Zap'ta belirlenen 3 PKK'lı terörist, hava harekatlarıyla etkisiz hale getirildi. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek."

Milli Savunma Bakanlığı ayrıca Zeytin Dalı bölgesinde de 1’i Kandil kadrosunda yer alan 4 PKK/YPG’li teröristin komandolar tarafından yok edildiğini duyurdu.