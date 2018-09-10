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Kırmızı biber kalbe birebir!

Bizim kırmızı biber belki kansere bile çare olacak...

10 Eylül 2018 Pazartesi 18:07
Kırmızı biber kalbe birebir!

Bizim kırmızı bibere, Avrupa'da Paprika deniliyor. Ve şu sıralarda araştırmaların gözdesi. Bu biber tazeyken bile kırmızı ve genellikle çok acıdır. Avustralya’daki Tasmanya Üniversitesi uzmanlarının yaptığı araştırmaya göre kırmızı acı biber, kalp sağlığına ve uykusuzluğa iyi geliyor. Araştırmayı yürüten Dominic Geraghty sonuçların çok umut verici olduğunu belirterek ‘Kırmızı acı biber tüketimi sayesinde iyi bir uyku çekebiliyorsunuz. İyi bir uyku da kalp sağlığı üzerinde olumlu etki yapıyor. Biber, her gün düzenli olarak almamız gereken bir gıda’ dedi. Acı biberin adeta anavatanı olan ülkemizde üniversitelerimizin de onu araştırma konusu yapmasını beklersiniz değil mi; böyle bir araştırma bizimkilerin derdi değil! Ancak iyi bir uykunun ötesinde, kansere de çare olacağı düşünülerek acı biber üzerine eloğlu yoğun araştırma yapıyor.

Biberlerin İçinde bulunan kapsaisin (capsaicin) maddesinin oranına göre meydana gelen acılık, iştahı arttırıcı vasfı ile birlikte sindirim sistemine bir çeşit dezenfekte edici madde olarak etki ediyor.

Haber Tarihi: 10 Eylül 2018 Pazartesi 18:07
  1. paprika
  2. kırmızı biber
  3. kırmızı biberin faydaları

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