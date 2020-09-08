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Medya Kırmızı balık şarkısı dinle | Kırmızı balık şarkı sözleri
Medya

Kırmızı balık şarkısı dinle | Kırmızı balık şarkı sözleri

Kırmızı balık şarkısı indir | Çocuklar eğlenceli müziklere, şarkılara bayılır. Neşeli ve güzel bir şarkı arayanlar internette çocuk şarkıları dinle | eğlenceli çocuk şarkıları | kırmızı balık şarkı sözü konularını araştırıyor. Peki, kırmızı balık şarkısı notaları nelerdir?

Yeniakit Publisher
2020-09-08 15:38:00 -

Kırmızı balık şarkısı indir | Çocuklar cıvıl cıvıl şarkıları çok sever. Bu şarkılara eşlik eden görseller ve çizgi filmler de çocukların ilgisini çeker. Kreşlerde ve evlerde öğretilen ilk şarkılar arasında yer alır Kırmızı Balık… Peki, kırmızı balık şarkısının sözleri nasıldı?

Kırmızı balık şarkısı dinle

Kırmızı balık ya da kırmızı balık kaç kaç olarak bilinen şarkı çocukların en çok dinlediği ve hızlıca ezberlediği şarkılardandır. Kırmızı balık şarkısını Youtube’dan izleyebilirsiniz. Ayrıca sitemizden de bu keyifli çocuk şarkısını dinlemeniz mümkün.

Kırmızı balık şarkısı sözleri

Çocukluk yıllarından kırmızı balık şarkısına aşina olan ebeveynler çocuklarını da bu şarkıyı öğretmek isteyebiliyor. Üzerinden yıllar geçince haliyle bazen şarkı sözleri unutulabiliyor. Kırmızı Balık şarkısının sözleri şöyle:

Kırmızı balık gölde kıvrıla kıvrıla yüzüyor

Balıkçı Hasan geliyor

Oltasını atıyor

Kırmızı balık dinle

Sakın yemi yeme

Balıkçı seni tutacak sepetine atacak

Kırmızı balık kaç kaç

Balıkçı seni tutacak

Sepetine atacak

Kırmızı balık kaç kaç

Kırmızı balık

Kırmızı balık gölde kıvrıla kıvrıla yüzüyor

Balıkçı Hasan geliyor

Oltasını atıyor

Kırmızı balık…

 

Kırmızı balık çizgi film izle

Kırmızı balık şarkısı pek çok kanal tarafından keyifli çizgi filmlere çevriliyor. Kırmızı Balık şarkısını Youtube’da farklı kanalların hazırladığı videolardan Kırmızı Balık çizgi filmlerini izlemeniz mümkün.

Kırmızı balık kaç kaç notaları

Kırmızı Balık şarkısını bir enstrümanla çalmak isteyenler notaları araştırıyor. Kırmızı Balık şarkısının notaları şöyle:

do do re do re mi re

do do re do do re mi mi re

do do re do re mi mi re

do re do re mi mi re

do do re do re mi re

do re do re mi re

do do re do re mi mi re

do re do re mi mi re

do do re do re mi mi re

Kırmızı balık mp3 indir

Kırmızı Balık şarkısını mobil cihazlarına indirmek isteyenler ise bunun mümkün olup olmadığını araştırıyor. Youtube üzerinden izlenen bir videoyu doğrudan indirmek mümkün değil. Youtube videolarını indirmek için bazı siteler mevcut. Söz konusu siteleri kullanarak Youtube’de dinlediğiniz bir müziği MP3 dosyası olarak indirebilirsiniz.

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