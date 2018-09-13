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Kirli ittifak sürüyor

Bebek katili, hain terör örgütü PKK’nın siyasi uzantısı HDP’yi Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) taşıyan CHP’nin, 2019 Mart yerel seçimlerinde de HDP ile ittifak yapacağına ilişkin iddialar gündemde. Siyasiler, “HDP ve CHP görünürde ayrı partiler olarak boy gösterseler de gizli gizli anlaşarak tek parti gibi hareket ediyorlar” diye konuştular.

13 Eylül 2018 Perşembe 13:04
Kirli ittifak sürüyor

 Oğuzhan Gültekin  Ankara  Bebek katili, hain terör örgütü PKK’nın siyasi uzantısı HDP’yi Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) taşıyan CHP’nin, 2019 Mart yerel seçimlerinde de HDP ile ittifak yapacağına ilişkin iddialar gündemde. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun yerel seçimlere ilişkin kirli ittifaka yeşil ışık yakmasını Akit’e değerlendiren AK Parti Diyarbakır Milletvekili Oya Eronat ve AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Halil İbrahim Yıldız, “Görüntüde ayrı çalışsalar da özünde tek bir parti gibi hareket ediyorlar. Bu kadar terör örgütüne destek veren bir parti ile ortak çalışan CHP, Atatürk’ün mirasına ihanet etmektedir ve bu durum hepimizi üzüyor” dediler.

KAYYIM ATANAN BÖLGELER ŞAHLANDI

Konuya ilişkin Akit’e değerlendirmede bulunan AK Parti Diyarbakır Milletvekili Oya Eronat, “Söz konusu iki parti neredeyse her seçimde gizli bir ittifak halinde. CHP, genel seçimlerde de HDP ile işbirliği yaptı. Selahattin Demirtaş’ın oyu yüzde 8,5 olmasına rağmen HDP’nin oyu daha yüksek çıktı. Burada HDP’ye destek verildiği açıkça ortada. HDP’nin terör örgütüne destek veren bir parti olduğunu sağır sultan bile biliyor. PKK’yı bir gün kınamadı, eleştirmedi. HDP bu ülkenin bütün imkânlarından faydalanan bir partidir. Ama vatanına, milletine bir faydası yoktur. 2 yıldan fazladır yerel yönetimler kayyımlarla yönetiliyor ve inanılmaz bir değişim yaşandı bölgelerde. Dışarıdan gelen insanlar Diyarbakır’ı tanıyamıyorlar. Bu çalışmalar için Belediyelere gönderilen paralar daha önce de gönderiliyordu. Şimdi de gönderiliyor. Bu kadar terör örgütüne destek veren bir parti ile ortak çalışan CHP, Atatürk’ün mirasına ihanettir ve hepimizi üzüyor bu durum” şeklinde konuştu.

BU İKİ PARTİNİN İTTİFAKI ARTIK ŞAŞIRTMIYOR

“HDP ve CHP geçtiğimiz son seçimlerde birlikte hareket eder oldu” diyen Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Halil Yıldız ise, “Önümüzdeki seçimlerde de söz konusu iki partinin birlikte olması pek şaşırtıcı değil. Görüntüde ayrı çalışsalar da özünde tek bir parti gibi hareket ediyorlar. CHP tamamen ideolojisinden sapmış başka bir partinin ideolojisini benimsemiş durumdadır. Bu birliktelikle PKK’yı meşrulaştırmaya çalışıyorlar” ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 13 Eylül 2018 Perşembe 13:04
  1. Şanlıurfa
  2. Diyarbakır
  3. Ankara
  4. Hdp
  5. CHP
  6. Kirli Ittifak
  7. seçim ittifakı

YORUM YAZ

  • fatoşşşşşşşşşfatoşşşşşşşşş28 dk önce
    zaten orta doğudaki olayların baş çıbanı ısrael vede abd yi yöneten yahudilerdir. gerek daeş -pkk -pyd-dhkpc - fatöş vesaire terör örgütleri bunların besleyip tc nin vede orta doğunun başına bela ettikleri piçleridir. kahrolsun pislik yahudiler ısrael vede sömürge piçi abd. tc içindeki hıristiyan bilhassa yahudileri çok sıkı denetleyin. chpkk hıristiyanların kurduğu bilhassa yönetiminde yahudilerin türk isimleri altında yönettikleri partidir. atatürkçülük maskeleridir. Nasıl ki dini ve dini duyguları istismar edenler varsa Atatürkü ve onun fikirlerinide istismar edenler var bu chpkk dır. chpkk bilhassa bu yahudilerin destekledikleri vede türk isimleri altında yönetttikleri partidir. bunlar chpkk dan temizlenmedikçe chpkk özüne dönemez. müslüman chpkk lılar uyanık olun.
  • BOYKOTT ISRAELBOYKOTT ISRAEL29 dk önce
    CHP demek PKK demekNOKTA
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