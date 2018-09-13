Kirli ittifak sürüyor

Oğuzhan Gültekin Ankara Bebek katili, hain terör örgütü PKK’nın siyasi uzantısı HDP’yi Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) taşıyan CHP’nin, 2019 Mart yerel seçimlerinde de HDP ile ittifak yapacağına ilişkin iddialar gündemde. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun yerel seçimlere ilişkin kirli ittifaka yeşil ışık yakmasını Akit’e değerlendiren AK Parti Diyarbakır Milletvekili Oya Eronat ve AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Halil İbrahim Yıldız, “Görüntüde ayrı çalışsalar da özünde tek bir parti gibi hareket ediyorlar. Bu kadar terör örgütüne destek veren bir parti ile ortak çalışan CHP, Atatürk’ün mirasına ihanet etmektedir ve bu durum hepimizi üzüyor” dediler.

KAYYIM ATANAN BÖLGELER ŞAHLANDI

Konuya ilişkin Akit’e değerlendirmede bulunan AK Parti Diyarbakır Milletvekili Oya Eronat, “Söz konusu iki parti neredeyse her seçimde gizli bir ittifak halinde. CHP, genel seçimlerde de HDP ile işbirliği yaptı. Selahattin Demirtaş’ın oyu yüzde 8,5 olmasına rağmen HDP’nin oyu daha yüksek çıktı. Burada HDP’ye destek verildiği açıkça ortada. HDP’nin terör örgütüne destek veren bir parti olduğunu sağır sultan bile biliyor. PKK’yı bir gün kınamadı, eleştirmedi. HDP bu ülkenin bütün imkânlarından faydalanan bir partidir. Ama vatanına, milletine bir faydası yoktur. 2 yıldan fazladır yerel yönetimler kayyımlarla yönetiliyor ve inanılmaz bir değişim yaşandı bölgelerde. Dışarıdan gelen insanlar Diyarbakır’ı tanıyamıyorlar. Bu çalışmalar için Belediyelere gönderilen paralar daha önce de gönderiliyordu. Şimdi de gönderiliyor. Bu kadar terör örgütüne destek veren bir parti ile ortak çalışan CHP, Atatürk’ün mirasına ihanettir ve hepimizi üzüyor bu durum” şeklinde konuştu.

BU İKİ PARTİNİN İTTİFAKI ARTIK ŞAŞIRTMIYOR

“HDP ve CHP geçtiğimiz son seçimlerde birlikte hareket eder oldu” diyen Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Halil Yıldız ise, “Önümüzdeki seçimlerde de söz konusu iki partinin birlikte olması pek şaşırtıcı değil. Görüntüde ayrı çalışsalar da özünde tek bir parti gibi hareket ediyorlar. CHP tamamen ideolojisinden sapmış başka bir partinin ideolojisini benimsemiş durumdadır. Bu birliktelikle PKK’yı meşrulaştırmaya çalışıyorlar” ifadelerini kullandı.