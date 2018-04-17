Kirli hava Alzheimer nedeni

Montana Üniversitesinden bilim adamlarının yaptığı araştırma çerçevesinde Meksika'nın başkenti Meksiko'da, hayatını kaybetmiş 11 aylıktan 40 yaşına kadar 203 kişi üzerinde araştırma yaptı. Bu araştırmalarda Alzheimer hastalığının çocuklukta başladığını ve hastalığın en iyi bilinen genetik risk faktörü yaş ilerledikçe Apolipoprotein E (APOE 4)’ün arttığı, hava kirliliğine maruz kalanlarda bu artış oranının daha yüksek olduğu ortaya çıktı.