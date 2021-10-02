Kirli balast döktüğü tespit edilmişti! Cezası kesildi

Koceli'nin Körfez ilçesindeki limanda demirli, Sierra Leone bandıralı kuru yük gemisine, denizi kirletmesi nedeni ile 1 milyon 804 bin 776 lira ceza kesildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi ekiplerince İzmit Körfezi'nde yapılan kontrollerde, Körfez ilçesinde demirli olan, Sierra Leone bandıralı ve 'Prıncess Rawya' adlı kuru yük gemisinin denize kirli balast döktüğü tespit edildi.

Gemiye yönelik 1 milyon 804 bin 776 lira ceza uygulanırken, balastın denize yayılımını önlemek amacıyla ekipler tarafından bariyer çekildi.