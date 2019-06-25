0553 313 94 23

Kırkpınar'ın favorileri yine altın kemerin peşinde

- Başpehlivanlar İsmail ve Turan Balaban kardeşler ile Ali Gürbüz, ASAT Spor Kulübüne transfer oldu- 650 ve 651. Kırkpınar Yağlı Güreşleri birincisi Ali Gürbüz: - "658. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde altın kemeri bir kez daha Antalya'ya getiririz diyorum. Ben alamazsam İsmail alsın, en büyük hedefim bu. İnşallah, finalde ikimiz denk geliriz"

25 Haziran 2019 Salı 19:39
Kırkpınar'ın favorileri yine altın kemerin peşinde


ANTALYA (AA) - Antalyalı başpehlivanlar İsmail ile Turan Balaban kardeşler ile Ali Gürbüz, yine Antalyalı başpehlivan Orhan Okulu'da olan altın kemeri, bu sene de turizmin başkentine kazandırmanın peşinde olduklarını bildirdi.

Antalya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, başpehlivanlar İsmail Balaban, kardeşi Turan Balaban ile Ali Gürbüz, Antalya Su ve Atıksu İdaresi Genel Müdürlüğü (ASAT) Spor Kulübüne transfer oldu.

Transferin ardından başpehlivanlar Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'i makamında ziyaret etti. Kırkpınar'da er meydanına çıkacak tüm güreşçilere başarı dileyen Başkan Böcek, "Bu yıl Kırkpınar'da altın kemer inşallah yine Antalya'nın olacak." ifadesini kullandı.

Eski Serik Belediyespor güreşçisi, başpehlivan Ali Gürbüz ise 658. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde İsmail Balaban ile finalde karşılaşmak istediğini aktardı.

650. ve 651. Kırkpınar Yağlı Güreşleri birincisi Gürbüz, "658. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde altın kemeri bir kez daha Antalya'ya getiririz diyorum. Ben alamazsan, İsmail alsın en büyük hedefim bu. İnşallah, finalde ikimiz denk geliriz. Temennim bu yönde." şeklinde görüş belirtti.

Daha önce kardeşi ile Konyaaltı Belediyesi adına güreşen başpehlivan İsmail Balaban da kamp çalışmalarına devam ettiklerini belirtti. 652 ve 656. Kırkpınar Yağlı Güreşleri birincisi İsmail Balaban, "Altın kemeri yeniden Antalya'ya getirmek istiyorum." açıklamasını yaptı.

Antrenör Hasan Aydın da Antalya Büyükşehir Belediyesi sporcularının bu yıl Kırkpınar'da altın kemer kazanması hedefiyle yoğun çalıştıklarını kaydetti.

Altın kemer, 657. Tarihi Kırkpınar Güreşleri'ni kazanan Antalyalı başpehlivan Orhan Okulu'da bulunuyor.


Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 25 Haziran 2019 Salı 19:39
  1. 658. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri
  2. Ali Gürbüz
  3. Altın kemer
  4. Antalya
  5. Başpehlivan
  6. İsmail Balaban
  7. Turan Balaban

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    MİT tırlarının durdurulmasına ilişkin dava
    1. MİT tırlarının durdurulmasına ilişkin..
    2. Datça’da kaza: 3 yaralı
    3. İlk kez vali gören vatandaş..
    4. Pınar Karşıyaka'da Ufuk Sarıca dönemi..
    5. Gezi olayları davasında Osman..
    6. Tarsus Üniversitesi 2019 taban..
    7. Cumhurbaşkanı Erdoğan Askerlik..
    8. Bitlis merkezli ’göçmen kaçakçılığı’..
    9. AK Parti Sözcüsü Çelik: “Milli irade..
    10. İTB'den Rusya pazarını "etkin..
    11. Aaron Appindangoye sağlık kontrolünden..
    12. Kırkpınar'ın favorileri yine altın..
    13. Eskişehirspor’dan puan silme cezasına..
    14. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Biraz..
    15. Otobüste muavinin kız çocuğunu taciz..
    16. AK Parti'den Çipras'ın tehdidine sert..
    17. Kadın Kültür ve Sanat Merkezleri’nden..
    18. Başkan Erdoğan'dan Yeni Askerlik..
    19. Dev anlaşma tamam! İşte Neymar'ın yeni..
    20. Diyarbakır’da silahlı kavga: 1 ölü, 1..
    21. Muş'ta korkutan deprem
    22. AK Parti MYK Toplantısı
    23. Sinop Üniversitesi taban puanları 2019..
    24. Rusya'dan dikkat çeken S-500 açıklaması
    25. İngiltere, Suudi Arabistan ve..
    26. Satın aldığı dairelerden birini teslim..
    27. İşyurtları Ürün ve El Sanatları Fuarı..
    28. İlkokula başlama yaşı 69 aya çıkarılıyor
    29. Akit sevdalısı Nuri Gökler Ağabey..
    30. Kan donduran cinayet! Önce yaktılar,..
    Anket sonuçları açıklandı! İşte Erdoğan'ın aldığı oy oranı
    Anket sonuçları açıklandı! İşte Erdoğan'ın aldığı oy oranı
    Rezalet! CHP'liler camiye karşı şampanya patlattı
    Rezalet! CHP'liler camiye karşı şampanya patlattı
    Seçim sonuçlarının ardından Yusuf Güney'den dikkat çeken paylaşım
    Seçim sonuçlarının ardından Yusuf Güney'den dikkat çeken paylaşım
    Saadet Partisi’nin adayı Necdet Gökçınar’dan “pes” dedirten açıklama! “Seçimin kazananı...”
    Saadet Partisi’nin adayı Necdet Gökçınar’dan “pes” dedirten açıklama! “Seçimin kazananı...”
    Faik Öztrak'tan erken seçim açıklaması
    Faik Öztrak'tan erken seçim açıklaması

    Günün Karikatürü

    25 Haziran 2019
    İstanbul seçimi sonrası AK Parti'de flaş gelişme
    İstanbul seçimi sonrası AK Parti'de flaş gelişme
    “AK Parti neden kaybetti?” sorusunu böyle cevapladı
    “AK Parti neden kaybetti?” sorusunu böyle cevapladı