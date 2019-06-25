Kırkpınar'ın favorileri yine altın kemerin peşinde





ANTALYA (AA) - Antalyalı başpehlivanlar İsmail ile Turan Balaban kardeşler ile Ali Gürbüz, yine Antalyalı başpehlivan Orhan Okulu'da olan altın kemeri, bu sene de turizmin başkentine kazandırmanın peşinde olduklarını bildirdi.

Antalya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, başpehlivanlar İsmail Balaban, kardeşi Turan Balaban ile Ali Gürbüz, Antalya Su ve Atıksu İdaresi Genel Müdürlüğü (ASAT) Spor Kulübüne transfer oldu.

Transferin ardından başpehlivanlar Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'i makamında ziyaret etti. Kırkpınar'da er meydanına çıkacak tüm güreşçilere başarı dileyen Başkan Böcek, "Bu yıl Kırkpınar'da altın kemer inşallah yine Antalya'nın olacak." ifadesini kullandı.

Eski Serik Belediyespor güreşçisi, başpehlivan Ali Gürbüz ise 658. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde İsmail Balaban ile finalde karşılaşmak istediğini aktardı.

650. ve 651. Kırkpınar Yağlı Güreşleri birincisi Gürbüz, "658. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde altın kemeri bir kez daha Antalya'ya getiririz diyorum. Ben alamazsan, İsmail alsın en büyük hedefim bu. İnşallah, finalde ikimiz denk geliriz. Temennim bu yönde." şeklinde görüş belirtti.

Daha önce kardeşi ile Konyaaltı Belediyesi adına güreşen başpehlivan İsmail Balaban da kamp çalışmalarına devam ettiklerini belirtti. 652 ve 656. Kırkpınar Yağlı Güreşleri birincisi İsmail Balaban, "Altın kemeri yeniden Antalya'ya getirmek istiyorum." açıklamasını yaptı.

Antrenör Hasan Aydın da Antalya Büyükşehir Belediyesi sporcularının bu yıl Kırkpınar'da altın kemer kazanması hedefiyle yoğun çalıştıklarını kaydetti.

Altın kemer, 657. Tarihi Kırkpınar Güreşleri'ni kazanan Antalyalı başpehlivan Orhan Okulu'da bulunuyor.



