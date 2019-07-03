Kırkpınar'da pehlivanların kayıtları başladı





EDİRNE (AA) - 658. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde mücadele edecek pehlivanların kayıt işlemleri başladı. Sarayiçi Er Meydanı'nda 5-7 Temmuz tarihlerinde yapılacak güreşlere bu yıl rekor katılım bekleniyor.

Farklı illerden güreşlere katılmak için Edirne'ye gelen pehlivanların, Mimar Sinan Spor Salonu'nda hazırlanan platformda kayıtları alındı.

Kayıt işlemleri sırasında tartılan pehlivanların güreşeceği boy belirlendi. Sporcular ayrıca karşılaşacağı rakibini seçmek için kura çekti. Kuranın ardından pehlivanlara numara verildi.

Sporcular; minik 1, minik 2, tozkoparan, deste küçük boy, deste orta boy, deste büyük boy, küçük orta boy, küçük orta büyük boy, büyük orta, başaltı ve baş kategorilerinde er meydanına çıkacak.

Pehlivanların tartı ve kayıt işlemleri, yarın mesai saati bitimine kadar devam edecek.





- Ünlü: "Rekor katılım bekliyoruz"





Türkiye Güreş Federasyonu Yağlı Güreş Merkez Hakem Komitesi Başkanı Ziya Ünlü, gazetecilere yaptığı açıklamada, bu yıl Kırkpınar'a rekor katılım beklediklerini söyledi.

Kırkpınar'ın yağlı güreşlerin olimpiyatı olduğunu belirten Ünlü, "Bu yıl 2 binin üzerinde katılım bekliyoruz. Geçen seneki rakamı aşacağımızı düşünüyorum. Rekor katılım bekliyoruz. Bu da Kırkpınar'ın ne kadar büyük ve kaliteli bir organizasyon olduğunu gösteriyor. Çünkü her pehlivanın hayali Kırkpınar'da güreşmektir. Hakemler için de aynıdır. Burada görev yapmak hakemler için çok önemlidir." şeklinde konuştu.





- Tartı öncesi kilo vermek için çalıştılar





Güreşecekleri boya göre kilosu fazla gelen pehlivanlar, spor salonu yanında bulunan atletizm sahasında ter idmanı yaptı.

Muğla'dan gelen Ömer Faruk Kaygısız, yolculuk esnasında fazla su içtiğinden dolayı tartıda 500 gram fazla geldiğini söyledi.

Güreşçi Osman Keser de sıcak havada antrenman yapmanın kilo vermelerine fayda sağladığını belirtti.







