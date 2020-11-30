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Aktüel Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı
Aktüel

Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı

Yeniakit Publisher
2020-11-30 22:21:56 -
Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor.

Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı ile Demirköy ve Kofçaz ilçelerinde başlayan kar nedeniyle yüksek kesimler beyaza büründü.

Kar yağışı, Demirköy ilçesinin Mahya Tepe ve Jandarma Kule mevkileri ile Kofçaz ilçesinde yüksek kesimlerde etkisini gösteriyor.

İl Özel İdaresi ile Karayolları ekipleri kar yağışının olduğu bölgelerde hazır bekliyor.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 1 derece ölçüldüğü bölgede kar yağışının aralıklarla yarına kadar sürmesi bekleniyor.

Dereköy Sınır Kapısında taksicilik yapan Vahit Akay, mevsimin ilk karının yağdığını belirtti.

Kar yağışı ile her yerin beyaza büründüğünü anlatan Akay, "Maşallah bereket yağıyor. İnşallah bir süre kar yağışı etkili olur" dedi.


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