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Aktüel Kırklareli'nde zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı
Aktüel

Kırklareli'nde zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı

Yeniakit Publisher
2021-01-05 14:18:40 -
Kırklareli'nde zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Büyükmandıra beldesine yakın Ergene Köprüsü'nde tır, kamyonet ve iki otomobil çarpıştı.

Kazada otomobillerde bulunan 2 kişi yaralandı.

Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince Babaeski Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle Babaeski, Hayrabolu kara yolu yaklaşık bir saat ulaşıma kapandı. Kazaya karışan araçların çekiciler yardımıyla kaldırıldırılmasının ardından kapanan yol ulaşıma yeniden açıldı.





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