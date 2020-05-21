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Kırklareli'nde yurtta karantinada tutulan 98 kişi bayramı evlerinde geçirmeleri için tahliye edildi

Yeniakit Publisher
2020-05-21 14:47:54 -
Kırklareli'nde yurtta karantinada tutulan 98 kişi bayramı evlerinde geçirmeleri için tahliye edildi

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yurtta karantinada tutulan 98 kişi, Ramazan Bayramı'nı evlerinde geçirmeleri için tahliye edildi.

Sağlık Bakanlığınca, "Yurt Dışından Planlı Uçuşlar İle Toplu Olarak Gelen Kişilere Yönelik Uygulamalar" başlığıyla hazırlanan resmi yazı valiliklere gönderildi.

"Yurt dışından planlı uçuşlarla gelen vatandaşların 14 günlük izolasyonlarının artık KYK yurtlarında yapılmayacağı, hava alanlarında muayeneleri sonrası evde izolasyonlarının ve izlemlerinin yapılacağı" belirtilen yazıda, halen yurtlarda kalan kişilerin 14 günlük karantina süreçlerini tamamlamasına bakılmaksızın PCR testi sonrası çıkışlarının 23 Mayıs'a kadar tamamlanması istendi.

Bu kapsamda Bulgaristan, İngiltere, Romanya ve Avusturya'dan getirilerek Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Hundi Hatun Öğrenci Yurdu'nda karantinada tutulan 98 Türk vatandaşının memleketlerine uğurlanması için hazırlıklar yapıldı.

Sağlık kontrolünden geçirilen ve Kovid-19 test sonuçları negatif çıkan 98 kişi, otobüslerle evlerine gönderildi.

Bulgaristan'dan gelen ve bir süredir karantinada bulunan Abdullah İse, gazetecilere yaptığı açıklamada, bayramı evinde geçirecek olmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Karantina sürecince görevli personelin kendileriyle çok ilgilendiğini belirten İse, "Günlük yemeğimiz geldi. Hiçbir sıkıntı yaşamadık, normal zamanımız nasıl geçiyorsa o şekilde geçti. AFAD ekiplerine teşekkür ederim." dedi.

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