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Aktüel Kırklareli'nde "Yunus ekibi"nin gösteri provası ilgiyle izlendi
Aktüel

Kırklareli'nde "Yunus ekibi"nin gösteri provası ilgiyle izlendi

Yeniakit Publisher
2020-10-16 13:20:18 -
Kırklareli'nde "Yunus ekibi"nin gösteri provası ilgiyle izlendi

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde göreve başlayacak Yunus timlerinin gösteri provası, vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi.

Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'nda motorize ekiplerin prova yaptığını gören vatandaşlar, burada toplandı.

Vatandaşlar ekiplerin çalışmalarını ilgiyle izledi.

Polis memurları, vatandaşlara "Ekiplerin gelecek hafta gösteri sunacağını, bu nedenle prova yaptıklarını" söyledi.

Vatandaşlar, gösteriyi cep telefonu kameralarıyla görüntüledi.



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