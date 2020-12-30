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Aktüel Kırklareli'nde tır ile kamyonet çarpıştı 2 kişi yaralandı
Aktüel

Kırklareli'nde tır ile kamyonet çarpıştı 2 kişi yaralandı

Yeniakit Publisher
2020-12-30 19:16:01 -
Kırklareli'nde tır ile kamyonet çarpıştı 2 kişi yaralandı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde meydana gelen trafik kazasında yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Erdinç K. idaresindeki 34 GD 4833 plakalı kamyonet ile Ahmet D'nin kullandığı 52 EZ 985 plakalı tır, Turgutbey köy meydanında çarpıştı.

Kazada kamyonette sıkışan sürücü Kocaman, durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen Lüleburgaz Belediyesi itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla araçtan çıkarıldı.

Kazada yaralanan sürücüler, sağlık personelince Lüleburgaz Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle Lüleburgaz-Pınarhisar ilçelerine ulaşımın sağlanan yol yaklaşık 1,5 saat ulaşıma kapandı.

Araçların kaldırılmasının ardından bölgede trafik akışı normale döndü.


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