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Kırklareli'nde sahte içki operasyonu: 8 gözaltı

Kırklareli'nde düzenlenen sahte içki operasyonunda 8 kişi yakalandı.

21 Kasım 2018 Çarşamba 18:51
Kırklareli'nde sahte içki operasyonu: 8 gözaltı

Kırklareli'nde jandarmanın düzenlediği operasyonda İstanbul ve Edirne'den temin ettikleri sahte içkileri piyasaya sürmek isteyen 8 şüpheli yakalandı.

Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri yaptığı çalışmada, İstanbul ve Edirne'den temin ettikleri sahte içkileri, Kırklareli, Tekirdağ ve Çanakkale'de bayiler aracılığıyla piyasaya süren şüphelileri belirledi. Jandarma, sahte içkilerin taşındığı araçları da tespit ederek, takibe aldı. Jandarma, 8 şüpheliye ait 7 adres ve içkilerin taşındığı araçlara yönelik düzenlediği operasyonlarda 314 litre sahte rakı, 300 litre etil alkol, 6 litre sahte viski, 48 litre sahte votka, 348 boş şişe ele geçirip, kaçakçılıkta kullanılan 4 araca el koydu. Gözaltına alınan 8 şüpheliyle ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

Haber Tarihi: 21 Kasım 2018 Çarşamba 18:51
  1. Tekirdağ
  2. İstanbul
  3. Edirne
  4. Çanakkale
  5. Kırklareli
  6. sahte içki operasyonu
  7. gözaltılar var

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