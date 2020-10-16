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Aktüel Kırklareli'nde "özel harekat" destekli asayiş uygulaması yapıldı
Aktüel

Kırklareli'nde "özel harekat" destekli asayiş uygulaması yapıldı

Yeniakit Publisher
2020-10-16 15:24:06 -
Kırklareli'nde "özel harekat" destekli asayiş uygulaması yapıldı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde özel harekat polislerinin de desteğiyle asayiş uygulaması gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünce 7 noktada sabit, 10 mobil ekip ve 84 personel tarafından gerçekleştirilen denetimde, motor ve şase numarası kazınmış motosiklet kullanan bir sürücü hakkında "resmi belgede sahtecilik" suçundan adli işlem başlatıldı.

Yaklaşık 2 saat süren denetimlerde, terk edilmiş ve tescilsiz kullanılan 22 motosiklet ekiplerce trafikten men edildi.

Motosikletler çekici yardımıyla otoparka götürüldü. 98 motosikletin kontrol edildiği denetimlerde, Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerince 28 sürücüye toplam 21 bin 668 lira ceza uygulandı.

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