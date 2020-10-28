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Aktüel Kırklareli'nde "neşeli" kedi kurtarma operasyonu
Aktüel

Kırklareli'nde "neşeli" kedi kurtarma operasyonu

Kurtarma çalışması sonrası bir itfaiye erinin Roman havası eşliğinde dans etmesi renkli görüntülere sahne oldu

Yeniakit Publisher
2020-10-28 10:02:40 -
Kırklareli'nde "neşeli" kedi kurtarma operasyonu

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde apartman boşluğuna düşen kedi yavrusu uzun uğraşlar sonucu kurtarıldı. Kurtarma çalışması sonrası bir itfaiye erinin Roman havası eşliğinde dans etmesi renkli görüntülere sahne oldu.

Yayla Mahallesi'nde apartman boşluğundan gelen sesten kedi yavrusu olduğunu fark eden vatandaşlar durumu Kırklareli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

Yerini tespit edebilmek için yavru kedinin ses vermesi amacıyla itfaiye erleri cep telefonlarından kedi sesi içeren videolar açtılar.

Apartmanın dış duvarında balyoz ve hilti yardımı ile delik açıldı.

Açılan alandan apartman boşluğuna itfaiye erleri sığmayınca bir çocuktan yardım istendi.

Çocuk, apartman boşluğuna girerek kediyi mahsur kaldığı yerden kurtardı.

Adının "Ateş" olduğu öğrenilen yavru kedi, sahibine teslim edildi.

Kedinin sahibinin mutluluğunu gören bir itfaiye eri cep telefonundan çalınan Roman havasına Roman dansı figürleriyle eşlik etti.




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