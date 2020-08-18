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Aktüel

Kırklareli'nde Kovid-19 tedbirlerine uymayan 74 kişiye 66 bin 600 lira ceza uygulandı

Yeniakit Publisher
2020-08-18 10:20:19 -
Kırklareli'nde Kovid-19 tedbirlerine uymayan 74 kişiye 66 bin 600 lira ceza uygulandı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde jandarma ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında maske takmayan 74 kişiye 66 bin 600 lira ceza yazdı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, maske takmanın zorunlu olduğu kentte sorumluluk alanında denetimlerini sürdürüyor.

Ekipler, Vize ilçesine bağlı Balkaya köyünde gerçekleştirdiği denetimlerde, vatandaşları maske takmaları ve sosyal mesafe kurallarına uymaları yönünde anonslarla uyardı.

Jandarma ekipleri, denetimler sırasında maske takmadığı belirlenen 74 kişiye 900'er lira ceza yazdı.

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