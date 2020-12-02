  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Kırklareli'nde Kovid-19 tedbirlerine uymayan 17 kişiye 37 bin 800 lira ceza yazıldı
Aktüel

Kırklareli'nde Kovid-19 tedbirlerine uymayan 17 kişiye 37 bin 800 lira ceza yazıldı

Yeniakit Publisher
2020-12-02 11:44:46 -
Kırklareli'nde Kovid-19 tedbirlerine uymayan 17 kişiye 37 bin 800 lira ceza yazıldı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayan 17 kişiye 37 bin 800 lira ceza uygulandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentteki sorumluluk alanlarında denetimlerini sürdürüyor.

Lüleburgaz, Demirköy, Pınarhisar, Kofçaz ve Vize ilçelerine bağlı köy ve beldelerde denetim gerçekleştiren ekipler, maske takılması ve sosyal mesafe kuralına uyulması yönünde anonslarla uyarıda bulunuyor.

Ekipler, denetimler sırasında maske takmayan, sosyal mesafe kuralına uymayan ve yasak olduğu halde kahvehanede oturan 65 yaş üzeri vatandaşları tespit etti.

Kurallara uymayan 17 kişiye toplam 37 bin 800 lira ceza yazıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Tepki çeken sözleri sonrasında istifa eden Bülent Arınç'tan ilk açıklama
Siyaset

Tepki çeken sözleri sonrasında istifa eden Bülent Arınç'tan ilk açıklama

Gezi provokatörü Osman Kavala ve HDP'li Selahattin Demirtaş hakkındaki tepki çeken sözleri sonrası Bülent Arınç, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İst..
10 milyar lira nereye gitti? CHP'li Mansur Yavaş'a tepkiler büyüyor!
Gündem

10 milyar lira nereye gitti? CHP'li Mansur Yavaş'a tepkiler büyüyor!

Göreve geldiği günden bugüne kadar tek bir kurdele bile kesmeyen CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a tepkiler çığ oldu...
100 ülke Türkiye'den almak için sıraya girdi
Ekonomi

100 ülke Türkiye'den almak için sıraya girdi

Dünyada Türk silahlarına olan ilgi artıyor. En çok ihracat yapılan ülke ABD olurken diğer en çok talep ise Rusya ve Fransa'dan geldi...
Satılık 2015 model Renault Clıo
Satılık 2015 model Renault Clıo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay