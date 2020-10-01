Kırklareli'nde konaklama tesisleri ve toplu ulaşımda HES kodu zorunluluğu

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde konaklama tesisi ve toplu ulaşım araçlarında vatandaşlardan Sağlık Bakanlığı Hayat Eve Sığar (HES) uygulaması kodu istenmesi kararlaştırıldı.

Kırklareli Valisi Osman Bilgin başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine ilişkin yeni kararlar alındı.



Buna göre, ildeki tüm konaklama ve toplu ulaşım araçlarında Kovid-19 tedbirleri arttırılacak, herhangi bir ayrım olmaksızın HES kodu istenecek.

HES kodu sorgulaması müşterilerin konaklama tesisine kabulü sırasında yapılacak, herhangi bir riski bulunmayan (tanılı ya da temaslı olmayan) kişilerin tesise kabul işlemleri gerçekleştirilecek.

Kovid-19 tanısı konulduğu ya da temaslı olduğu belirlenen müşteriler "misafir izolasyon odaları"na yerleştirilecek.

Söz konusu tedbirleri uygulamayan konaklama tesisleri 10 gün faaliyetlerinden men edilecek.

Alınan kararlara uymayanlara idari işlem yapılacak.

Toplu ulaşım araçlarında da vatandaşlardan HES kodu istenmesi kararlaştırıldı.



