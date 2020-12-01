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Aktüel Kırklareli'nde karantinada olması gereken 6 kişi trafik ve asayiş uygulamasında yakalandı
Aktüel

Kırklareli'nde karantinada olması gereken 6 kişi trafik ve asayiş uygulamasında yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-12-01 13:34:21 -
Kırklareli'nde karantinada olması gereken 6 kişi trafik ve asayiş uygulamasında yakalandı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina ihlali yapan 6 kişi trafik ve asayiş uygulamasında yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Pınarhisar, Demirköy ve Vize ilçelerinde oluşturdukları denetim alanlarında sürücü ve yolcuların HES kodu sorgulamasını yapıyor.

Ekipler, denetimlerde, M.D, Ö.A, G.A, H.K, H.Ö. ve A.S'nin karantinada olması gerektiğini tespit etti.

Üç bin 150'şer lira ceza verilen 6 kişi, Kredi Yurtlar Kurumu yurdunda karantinaya alındı.



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