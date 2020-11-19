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Aktüel Kırklareli'nde karantina ihlali yapan 5 kişi yurda yerleştirildi
Aktüel

Kırklareli'nde karantina ihlali yapan 5 kişi yurda yerleştirildi

Yeniakit Publisher
2020-11-19 10:56:17 -
Kırklareli'nde karantina ihlali yapan 5 kişi yurda yerleştirildi

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina ihlali yapan 5 kişi yakalandı.

Kentte HES kodu olmadan kamu binaları ile pazar yerlerine girişlerin yasaklanmasının ardından polis ve zabıta ekipleri denetimlerini arttırdı.

Bu kapsamda kapalı pazar alanına giriş noktasında HES kodu sorgulaması yapan ekipler, tezgah açmak için pazara gelen 2 esnafın karantinada olması gerektiğini tespit etti.

Denetimlerini sürdüren ekipler, pazara gelen bir kişinin karantinada olması gerektiğini belirledi.

Kırklareli Valilik binasında da sürdürülen denetimlerde 2 kişinin karantinada olması gerektiği tespit edildi.

Ekipler tarafından 3 bin 150'şer lira ceza uygulanan 5 kişi, Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurduna yerleştirildi.


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