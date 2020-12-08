  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Kırklareli'nde kaçak tütün operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı
Aktüel

Kırklareli'nde kaçak tütün operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı

Yeniakit Publisher
2020-12-08 10:42:43 -
Kırklareli'nde kaçak tütün operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde düzenlenen operasyonda 730 kilogram kaçak tütün ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Babaeski ilçesinde bazı kişilerin kaçak tütün ticareti yaptığı bilgisine ulaştı.

Ekipler, 4 şüphelinin ev ve iş yerlerine düzenlediği operasyonda, 730 kilogram kaçak tütün, 55 bin sigara filtresi, 34 bin 920 sigara ağızlığı, 22 paket sigara sarma kağıdı ile metal sigara doldurma makinesi ele geçirdi.

Şüpheliler gözaltına alındı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İYİ Parti'den çok konuşulacak Kılıçdaroğlu açıklaması: Bu defa cumhurbaşkanı adayı
Gündem

İYİ Parti'den çok konuşulacak Kılıçdaroğlu açıklaması: Bu defa cumhurbaşkanı adayı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun TBMM'de yaptığı konuşmasında Cumhurbaşkanlığı adaylık sinyali vermesine İYİ Parti'den ilk yorum gel..
Kılıçdaroğlu'nun aday çıkışı sonrası anket paylaşıldı! Bakın kaçıncı sırada yer aldı
Gündem

Kılıçdaroğlu'nun aday çıkışı sonrası anket paylaşıldı! Bakın kaçıncı sırada yer aldı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bütçe konuşmasında AK Parti'li Milletvekillerinin ''Aday olacak mısınız? ..
CNNTürk'ü boykot kararı alan Kemal Kılıçdaroğlu'na Ahmet Hakan'dan çağrı
Medya

CNNTürk'ü boykot kararı alan Kemal Kılıçdaroğlu'na Ahmet Hakan'dan çağrı

Ahmet Hakan, CNNTürk'ü boykot kararı alan ve hiçbir CHP'linin kanala çıkmasına izin vermeyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na çağrı y..
Satılık 2008 model Ford Mondeo
Satılık 2008 model Ford Mondeo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay