  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Kırklareli'nde izinsiz kazı yaparken yakalanan 5 zanlıya "sosyal mesafe" ihlali cezası

Şüphelilere toplam 15 bin 750 lira ceza uygulandı

Yeniakit Publisher
2020-07-17 10:11:38 -
Kırklareli'nde izinsiz kazı yaparken yakalanan 5 zanlıya "sosyal mesafe" ihlali cezası

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde izinsiz kazı yaparken suçüstü yakalanan 5 kişiye, sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri gerekçesiyle toplam 15 bin 750 lira ceza verildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Vize ilçesine bağlı Aksicim köyü Domuzkayalıkları mevkisinde izinsiz kazı yapıldığı bilgisine ulaştı.

Bölgede denetim yapan ekipler, N.C, M.T, M.Y, İ.N. ve Ş.G'yi kazma, kürek ve boşluk arama çubuğuyla izinsiz kazı yaparken suçüstü yakaladı.

Şüphelilerin toplu halde durduklarını tespit eden ekipler, sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri gerekçesiyle 5 kişiye 3 bin 150'şer lira ceza uyguladı.

Gözaltına alınan 5 kişi, jandarmadaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Öte yandan, define aramada kullanılan malzemelere el konuldu.



Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2013 model Hyundai Accent
Satılık 2013 model Hyundai Accent

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı