  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Kırklareli'nde inşaat işçileri, sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacak
Aktüel

Kırklareli'nde inşaat işçileri, sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacak

Yeniakit Publisher
2020-12-08 09:25:09 -
Kırklareli'nde inşaat işçileri, sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacak

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Valiliği, İçişleri Bakanlığının genelgesi doğrultusunda yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında Türkiye genelinde hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasından inşaat işçilerinin muaf tutulacağını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, Vali Osman Bilgin başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunda, inşaatlarda görevli kişilerin, işçi ve mühendislerin, hafta sonu uygulanacak kısıtlamadan muaf tutulmasının kararlaştırıldığı belirtildi.

İnşaat işçilerinin sadece ikametleri ile inşaat sahası arasındaki güzergahları kullanabileceği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Çalışanları şantiyede konaklayan büyük ölçekli inşaat firmalarına, kısıtlama getirilen süre ve günlerde dışarıdan işçi getirilmemesine ve sadece şantiyede kalan işçiler boyutuyla sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olmasına karar verilmiştir. Alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilecek ve konusu suç teşkil eden fiiller için adli mercilere suç duyurusunda bulunulacaktır."






Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Dikkat! Altın için flaş tahmin: Önümüzdeki 6-9 ay içinde...
Ekonomi

Dikkat! Altın için flaş tahmin: Önümüzdeki 6-9 ay içinde...

Altın, ABD ile Çin arasındaki gerilimin azalması ve aşı haberlerinin gelmesiyle yatay seyrediyor. Altın fiyatları 2021'de ne olacak yatırımc..
Miçotakis'ten küstah sözler: Başardık
Dünya

Miçotakis'ten küstah sözler: Başardık

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, "Türk-Yunan anlaşmazlıklarını Türkiye-AB anlaşmazlığına dönüştürmeyi başardık." dedi...
Özlem Gürses'in 'Çin treni' ile ilgili çektiği video dalga konusu oldu
Medya

Özlem Gürses'in 'Çin treni' ile ilgili çektiği video dalga konusu oldu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu tarafından uğurlanan ilk Çin ihracat treninin Halkalı'da kaldığını söyleyerek dalga geçmek i..
Satılık 2008 model Ford Mondeo
Satılık 2008 model Ford Mondeo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay