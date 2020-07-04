  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Kırklareli'nde çay kaşığıyla karpuz yeme yarışması yapıldı

Yeniakit Publisher
2020-07-04 23:11:36 -
Kırklareli'nde çay kaşığıyla karpuz yeme yarışması yapıldı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde yapılan çay kaşığıyla karpuz yeme yarışması renkli görüntülere sahne oldu.

Bir restoranda düzenlenen yarışmaya, Türkiye Vücut Geliştirme yarışmasına hazırlanan 4 sporcu ile bir vatandaş katıldı.

Yarışmacılar zaman zaman birbirlerine yetişmek için kaşıkları bırakarak karpuz yedi.

Yarım karpuzu ilk bitiren Erçağ Çalışkan birinci oldu.

Çalışkan, karpuzu yerken zorlandığını ama birinci olduğu için sevindiğini söyledi.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2015 model Toyota Corolla
Satılık 2015 model Toyota Corolla

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı