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Aktüel Kırklareli'nde banka, market, pazaryeri ve alışveriş merkezlerinde HES kodu zorunluluğu getirildi
Aktüel

Kırklareli'nde banka, market, pazaryeri ve alışveriş merkezlerinde HES kodu zorunluluğu getirildi

Yeniakit Publisher
2020-11-27 10:58:55 -
Kırklareli'nde banka, market, pazaryeri ve alışveriş merkezlerinde HES kodu zorunluluğu getirildi

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında banka, market, pazaryeri ve alışveriş merkezlerine gelen vatandaşların HES kodu sorgulaması yapılacak.

Kırklareli Valisi Osman Bilgin başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine ilişkin yeni kararlar alındı.

Buna göre ildeki tüm bankalar, 100 metrekare üzerindeki marketler, pazaryeri ve alışveriş merkezlerinde Kovid-19 tedbirleri arttırılarak, vatandaşlardan HES kodu istenecek.

HES kodu olmayan vatandaşların belirlenen yerlere girmelerine müsaade edilmeyecek.

Karara göre, 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ile 20 yaş ve altının cuma namazlarına katılabilmeleri için cuma günleri ile sınırlı olmak şartıyla il genelinde, 65 yaş ve üzeri vatandaşlar gün içerisinde 10.00-15.00 saatleri arasında, 20 yaş altı vatandaşlar ise 12.00-16.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek.

Kararlara uymayan vatandaşlar hakkında idari işlem uygulanarak, adli mercilere suç duyurusunda bulunulacak.



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