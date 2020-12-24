Kırklareli'nde 8 sığınmacı yakalandı
KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde 8 sığınmacı yakalandı.
Jandarma ekipleri, Kofçaz ilçesinde Mısır uyruklu 8 sığınmacıyı yakaladı.
Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen yabancı uyruklular, İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.
Sığınmacılar, ifadelerinde, sınırı geçtikten sonra Bulgaristan'da polis tarafından yakalandıklarını, darbedilip değerli eşyaları alınarak Türkiye tarafına bırakıldıklarını ileri sürdü.
İşlemlerin ardından sığınmacılar, Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.