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Aktüel Kırklareli'nde 550 litre sahte içki ele geçirildi
Aktüel

Kırklareli'nde 550 litre sahte içki ele geçirildi

Yeniakit Publisher
2020-12-25 08:54:42 -
Kırklareli'nde 550 litre sahte içki ele geçirildi

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde düzenlenen operasyonda 550 litre sahte içki ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Kırklareli Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bölgede sahte içkiden ölümlerin artması üzerine çalışma başlattı.

Lüleburgaz ilçesine bağlı Evrensekiz beldesinde iki şüphelinin evlerinde sahte içki ürettiği bilgisine ulaşan ekipler, düzenledikleri operasyonda K.E. ile S.R'yi gözatlına aldı.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda ise 550 litre sahte içki, 2 damıtma düzeneği, alkol ölçüm cihazı, 300 gram anason yağı ile 500 gram karbon maddesi ele feçirildi.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.



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