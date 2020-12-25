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Aktüel Kırklareli'nde 35 suç kaydı bulunan hırsızlık şüphelisi tutuklandı
Aktüel

Kırklareli'nde 35 suç kaydı bulunan hırsızlık şüphelisi tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-12-25 09:32:31 -
Kırklareli'nde 35 suç kaydı bulunan hırsızlık şüphelisi tutuklandı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde hastane bahçesindeki büfeden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Kırklareli Eğitim Araştırma Hastanesinin bahçesindeki büfeden çok sayıda sigara çalındığı ihbarı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri çalışma yaptı.

Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, büfenin kapı kilidini kırarak içeriye giren şüphelinin güvenlik kameralarını da kırdığını tespit etti.

Büfeden yaklaşık 350 paket sigara çalarak uzaklaşan kişinin A.F. (21) olduğunu belirleyen ekipler, şüpheliyi yakaladı.

35 suç kaydının olduğu tespit edilen zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

A.F. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.


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