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Aktüel Kırklareli'nde 28 sığınmacı yakalandı
Aktüel

Kırklareli'nde 28 sığınmacı yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-12-28 17:25:57 -
Kırklareli'nde 28 sığınmacı yakalandı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde Afganistan, Suriye ve İran uyruklu 28 sığınmacı yakalandı.

Jandarma ekipleri, Kofçaz ilçesine bağlı Ahmetler, Tatlıpınar ve Yukarıkanara köylerinde 28 sığınmacıyı tespit etti.

Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen Afganistan, Suriye ve İran uyruklu sığınmacılar, İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Sığınmacılar, ifadelerinde, sınırı geçtikten sonra Bulgaristan'da polis tarafından yakalandıklarını, darbedilip değerli eşyaları alınarak Türkiye tarafına bırakıldıklarını ileri sürdü.

İşlemlerinin ardından sığınmacılar, Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

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