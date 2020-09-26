Kırklareli'nde 16 yabancı uyruklu yakalandı
Organizatörlük yaptığı öne sürülen 2 kişi gözaltına alındı
KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli-Bulgaristan sınırında yakalanan 16 yabancı uyruklu, geri gönderme merkezine teslim edildi.
Jandarma ekipleri, Bulgaristan sınırına yakın Dereköy'de yaptıkları kontrollerde, 16 Afganistan uyrukluyu yakaladı.
Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolleri yapılan yabancı uyruklular, İl Jandarma Komutanlığındaki işlemlerin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine götürüldü.
Organizatörlük yaptığı öne sürülen B.Ç. ile İ.K. gözaltına alındı.