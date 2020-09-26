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Aktüel Kırklareli'nde 16 yabancı uyruklu yakalandı
Aktüel

Kırklareli'nde 16 yabancı uyruklu yakalandı

Organizatörlük yaptığı öne sürülen 2 kişi gözaltına alındı

Yeniakit Publisher
2020-09-26 10:37:35 -
Kırklareli'nde 16 yabancı uyruklu yakalandı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli-Bulgaristan sınırında yakalanan 16 yabancı uyruklu, geri gönderme merkezine teslim edildi.

Jandarma ekipleri, Bulgaristan sınırına yakın Dereköy'de yaptıkları kontrollerde, 16 Afganistan uyrukluyu yakaladı.

Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolleri yapılan yabancı uyruklular, İl Jandarma Komutanlığındaki işlemlerin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine götürüldü.

Organizatörlük yaptığı öne sürülen B.Ç. ile İ.K. gözaltına alındı.

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