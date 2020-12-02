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Aktüel Kırklareli'nde 11 sığınmacı yakalandı
Aktüel

Kırklareli'nde 11 sığınmacı yakalandı

Sığınmacılardan biri Bulgar polisince darbedildiğini iddia etti

Yeniakit Publisher
2020-12-02 12:11:10 -
Kırklareli'nde 11 sığınmacı yakalandı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde düzenlenen operasyonda 11 sığınmacı yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Çağlayık ve Malkoçlar köylerinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma hazırlığı yapan iki grubun olduğu bilgisini aldı.

Ekipler, Malkoçlar köyünde R.S. idaresindeki minibüsü durdurarak, Suriye ve Filistin uyruklu 10 sığınmacıyı yakaladı.

Minibüste iki adet 4,5 metrelik merdiven ele geçirildi. Olayla ilgili sürücü R.S. gözaltına alındı.

Ekipler Çağlayık köyünde yaptığı çalışmada da Tunus uyruklu bir sığınmacıyı yakaladı.

Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen sığınmacılar, İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Tunus uyruklu sığınmacının ifadesinde, sınırı geçtikten sonra Bulgaristan'da polis tarafından yakalandığını, darbedilip değerli eşyaları alındıktan sonra Türkiye tarafına bırakıldığını ileri sürdüğü öğrenildi.

İşlemlerinin ardından sığınmacılar, Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.


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