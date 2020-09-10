Kırklareli Valisi Bilgin Kovid-19 denetimlerine katıldı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında denetimler gerçekleştirildi.

Vali Osman Bilgin, bir otelde gerçekleştirilen denetimin ardından yaptığı açıklamada, denetimlerde en çok temizlik, maske ve mesafe kurallarına dikkat ettiklerini söyledi.

Tedbirlere uyulan illerden birinin Kırklareli olduğunu anlatan Bilgin, "Son yapılan analizlerde de bakanlıklarımızın yaptığı değerlendirmelerde de kurallara riayet konusunda çok şükür iyi konumdayız. Bugün iyi noktada olmamız, yarın iyi noktada devam edeceğimiz anlamına gelmiyor. Mümkün olduğu kadar kırsal alanlarda zaman geçirmeye çalışalım. Mümkün olduğu kadar kafe ve restoranlarda, caddelerde belirlenen net kurallara uyalım. " dedi.

Bilgin, ticari hayatın devam etmek zorunda olduğunu vurgulayarak "Hem işletmecilerimiz hem vatandaşlarımız bu konuda belirlenen ilkelere, çalışma rehberinde açıklanan kurallara uysunlar. Tedbirlerimizi alalım. Yaşamdan kopmayalım. Yaşamın içinde olalım ama tedbirli olalım." diye konuştu.

Kimsenin rehavete kapılmaması gerektiğini belirten Bilgin, şunları kaydetti:

"Pozitif bazı vakaları yakaladık. Malumunuz bir ilçemizde iş yerinde çalışırken yakaladık, bir yerde köftecide yakaladık. Bunları alıp bir yere yerleştirmiştik ama bundan sonra bu kişilere hem ceza yazacağız hem orada kalmayla ilgili yeni çıkacak normla beraber kaldığı süre içerisinde ondan parasını alacağız. Hem de açık ve net söylüyorum bugün herkese sesleniyorum; bunun Türkiye Millet Meclisi tarafından da taksirle ölüme sebebiyet verme hatta kasten ölüme sebebiyet verme kavramı içerisine girmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu, bazı ülkelerde yapılıyor çok yüksek miktarda para cezaları veriliyor."

Daha sonra Kırklareli Valiliğince, Kovid-19 tedbirlerine uyan ve denetimlerde yüksek puan alan otele, "yıldızlı işletme" belgesi verildi.

Denetime Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu ve Ticaret İl Müdürü Mustafa Uzan da katıldı.

Öte yandan ekipler, il genelinde maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarını denetledi.