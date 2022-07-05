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Aktüel Kırklareli son dakika haberleri: Lüleburgaz otobüs kazası mı oldu?
Aktüel

Kırklareli son dakika haberleri: Lüleburgaz otobüs kazası mı oldu?

Kırklareli Lüleburgaz hangi otobüs kaza yaptı? Son dakika haberleri: Kırklareli Lüleburgaz’da Nilüfer Turizm firmasına ait yolcu otobüsü ilçe çıkışında şarampole yuvarlandı. İlk belirlemele göre, 6 kişi hayatını kaybetti, 25 kişi ise yaralandı. Peki Lüleburgaz'daki otobüs kazasında ölenlerin isimleri açıklandı mı? İşte Kırklareli Lüleburgaz otobüs kazası son dakika haberleri:

Yeniakit Publisher
2022-07-05 09:41:00 - 2022-07-05 09:47:37
Kırklareli son dakika haberleri: Lüleburgaz otobüs kazası mı oldu?

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 6 kişi hayatını kaybetti, 25 kişi yaralandı. Nilüfer Turizm firmasına ait İbrahim Güner idaresindeki 16 ABE 743 plakalı otobüs, ilçe çıkışında şarampole devrildi. Bölgeye çok sayıda sağlık, güvenlik ve itfaiye ekibi sevk edildi. Çok sayıda yaralı hastaneye kaldırıldı.​​​​​​​ Kırklareli Valisi Birol Ekici, olay yerine gelerek bilgi aldı.

Kazayla ilgili açıklamada bulunan Vali Ekici, Edirne'den Bodrum'a giden yolcu otobüsünün Lüleburgaz ilçesinde şarampole devrildiğini söyledi. Kazada 1'i çocuk 6 kişinin yaşamını yitirdiğini, 25 kişinin yaralandığını ifade eden Ekici, yaşamını yitirenlere Allah'tan rahmet, yaralılara şifa dilediğini kaydetti. Kazana hayatını kaybedenlerin kimliklerine ilişkin bir açıklama henüz yapılmadı.

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