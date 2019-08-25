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Kırklareli hamidiye 535 konut projesinin teslim tarihi ne zaman?

Kırklareli hamidiye 535 konut projesinin teslim tarihi hak sahipleri tarafından merak edilmekte. Kırklareli hamidiye 535 konut projesinin duyuru kısmıda ‘Konutların teslim süresi, sözleşme tarihinden itibaren 36 Aydır’ ibaresi yer almıştı. Kırklareli İli Merkez İlçesi Hamidiye Mahallesi 535 Adet Konut projesi %74 inşaat aşamasında olup, çalışmaları devam etmektedir.

25 Ağustos 2019 Pazar 19:50
Kırklareli hamidiye 535 konut projesinin teslim tarihi ne zaman?

Kırklareli hamidiye 535 konut projesinin teslim tarihi hak sahipleri tarafından merak edilmekte. Kırklareli hamidiye 535 konut projesinin duyuru kısmıda ‘Konutların teslim süresi, sözleşme tarihinden itibaren 36 Aydır’ ibaresi yer almıştı. Kırklareli İli Merkez İlçesi Hamidiye Mahallesi 535 Adet Konut projesi %74 inşaat aşamasında olup, çalışmaları devam etmektedir.

• Konut seçimini yapan alıcılar %10 peşinat bedeli için 96 ay vade,%15 peşinat bedeli için 108 ay vade,%25 peşinat bedeli için 120 ay vade alternatifleri çerçevesinde peşinatlarını ilgili banka şubelerine yatırarak Gayrimenkul Satış Sözleşmesini imzalayacaklardır.

• Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile bunların Dul ve Yetimlerinde; Konutlar %10 peşin 240 ay vadeli sabit taksit ödemeli ve taksit başlangıçları teslim tarihini takip eden ay itibariyle başlayacak şekilde satılacaktır. Satış aşamasında, Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan alınan “HAK SAHİPLİĞİ BELGESİ” ile Projenin bulunduğu İl sınırları içerisinde son 3 yıldır oturuyor olduklarına dair adrese dayalı nüfus kayıt sisteminden alacakları belge veya İl nüfusuna kayıtlı olduklarına ait belgeler istenecektir.

• Peşinat bedeli üzerinden %0,5 (binde beş) oranında banka komisyonu ve banka komisyonu üzerinden %5 (yüzde beş)oranında BSMV satış sırasında bankaca tahsil edilecektir. Ayrıca banka komisyonu ve BSMV her taksit ödemesiyle birlikte, taksit tutarı üzerinden ALICI’dan tahsil edilir.

• Borç bakiyesi ve aylık taksitler her yılın Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez, bir önceki 6 aylık dönemdeki memur maaş artış oranı, dikkate alınarak İdarece belirlenecek oranda artırılacaktır.

• İlk taksit ödeme tarihi; Sözleşme imzalama tarihini takip eden bir sonraki ay itibariyle başlatılacaktır.

• İlk dönemsel artış tarihi; Ocak 2019 ayından itibaren başlatılacaktır.

• Konut alıcısı, sözleşmenin kurulduğu tarihten itibaren on dört gün içinde, herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir.

• Konut alıcısı, Gayrimenkulün fiili tesliminden evvel teslim süresi içerisinde herhangi bir gerekçe göstermeden sözleşmeden dönme hakkına sahiptir.

• “Konut satın almak için başvuruda bulunan kişilerin kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocukları üzerine tapuda kayıtlı bağımsız bir konutun bulunmaması, daha önce Toplu Konut İdaresince satılmış bir gayrimenkule sahip. olmamış ve daha önce Toplu Konut İdaresinden kredi almamış olmaları” şartları kaldırılmıştır.

• Projede konut büyüklükleri ve mahal listelerinde bir çelişki olduğu takdirde uygulama projesi ve sözleşmedeki bilgiler esas kabul edilecektir.

• Konutların teslim süresi, sözleşme tarihinden itibaren 36 Aydır.

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Haber Tarihi: 25 Ağustos 2019 Pazar 19:50
  1. Kırklareli hamidiye 535 konut projesinin teslim tarihi ne zaman acaba
  2. TOKİ Kırklareli hamidiye 535 konutları ne zaman teslim edilecek

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