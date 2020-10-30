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Aktüel Kırklareli Belediyesi sağanak nedeniyle kapılarını sokak hayvanlarına açtı
Aktüel

Kırklareli Belediyesi sağanak nedeniyle kapılarını sokak hayvanlarına açtı

Yeniakit Publisher
2020-10-30 12:41:50 -
Kırklareli Belediyesi sağanak nedeniyle kapılarını sokak hayvanlarına açtı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Belediyesi kentte etkili olan sağanak dolayısıyla hizmet binasının kapılarını sokak hayvanlarına açtı.

Belediye binası önünde yağmurdan korunmaya çalışan köpeklerin olduğunu fark eden belediye çalışanları, hayvanların giriş katına girmelerini sağladı.

Bina içerisine giren iki köpek bir süre camdan dışarıyı izledi. Ardından uykuya dalan köpekleri gören vatandaşlar cep telefonlarıyla bu anları görüntüledi.

Belediye Başkan Vekili Arda Kolcular, gazetecilere yaptığı açıklamada, can dostlarına her zaman olduğu gibi bugün de sahip çıktıklarını söyledi.

Belediye hizmet binası kapılarının yağış dinene kadar sokak hayvanlarına açık tutulacağını ifade eden Kolcular, tüm vatandaşları sokak hayvanlarına sahip çıkmaya davet etti.


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