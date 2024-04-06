Kırkayak, kulağakaçan bu yüzden eve geliyor: İlgili 2 yöntem... İşte o haşerelerden kurtulmanın basit yolu

Kulağakaçan böcekleri, kulak böcekleri olarak da biliniyorlar. Ayrıca özellikle nemli bölgelerde daha sık görülebiliyorlar. Kırkayaklar ise adeta bir anda evde belirebiliyorlar. Bu nedenle insanlarda tedirginlik hissi de oluşturabiliyorlar.

Öte yandan kırkayak ve kulağakaçan böceklerinden kurtulmanın bazı yöntemleri bulunuyor. Ancak öncelikle neden evlere geldiklerinin de bilinmesi öneriliyor.

KIRKAYAK VE KULAĞAKAÇAN BÖCEKLERİ BU YÜZDEN EVE GELİYOR

Kulağakaçan ve kırkayakların eve gelmesinin birçok farklı sebebi olabilir. Ayrıca söz konusu sebeplerden birkaçı aşağıda yer alıyor.

Kulağakaçan böcekleri talaş parçalarının ve yaprak birikintilerinin arasında olabilirler. Söz konusu parçalar ve birikintiler eve yakınsa girebilirler.

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Haşereler duvarlardaki çatlak ve sızıntı deliklerinden içeriye girebilirler. Ayrıca nemli evlerde kulağakaçan böcekleri daha sık görülebilirler.

Rutubetli ortamlarda yaşayan haşereler arasında gösterilebilen kırkayaklar, genellikle bahçelerdeki yaprak ve taş yığıntılarının oluşturduğu nemli bölgelerde görülebilirler. Ayrıca evde rutubet bulunuyorsa, o haşereler evlere de girebilirler. Öte yandan bodrum katlarında kırkayaklar daha sık görülebilirler.

O HAŞERELERDEN KURTULMANIN BASİT YOLU

Haşerelerden kurtulmak için tercih edilecek bazı yöntemler bulunuyor. Ayrıca kırkayak ve kulağakaçan böceklerinden kurtulmak için tercih edilecek basit yollardan bazıları aşağıda yer alıyor.

Kırkayaktan kurtulmak için nane ve nane gibi keskin kokulu uçucu yağlar kullanılabilir. Bu yöntemde söz konusu yağların o haşerelerin görülebileceği yerlere püskürtülmesi yeterli oluyor. Bu sayede onlardan kurtulmak mümkün olabilir.

2 uygulama!

1-Kulağakaçan böceklerinden kurtulmak zorlayıcı olabilir. Ancak ılık su ve birkaç damla bulaşık deterjanı ile onlardan kurtulmak mümkün olabilir. Bu işlemde ılık su ve birkaç damla bulaşık deterjanı bir sprey şişeye koyularak karıştırılır. Sonra o haşerelerin görülebileceği yerlere püskürtülür. Böylece onlardan kurtulmak mümkün olabilir.

2- Lavanta!

Güvelerin baş düşmanı, giysi dolaplarının olmazsa olmaz isimlerinden lavanta ile başlıyoruz! Babaannelerimizden, anneannelerimizden de öğrendiğimiz bir yöntem olan dolapların içine lavanta keseleri koyma fikri, gerçekten en doğal ve etkili yöntemlerden biri. Özellikle de güvelere karşı!

Peki bu kadarı yeter mi, elbette hayır.Güveler dışında pire sinek ve hamam böceklerine karşı da en doğal koruyuculardan biri olan lavantayı saksılar içinde yetiştirip balkonlara, cam kenarlarına sıra sıra koyarsanız evinizi birçok haşereden korumuş olursunuz. Çünkü kendine has o özel kokusuyla lavanta, haşerelerin en sevmediği bitkilerden biri aslında.

Not: Haşerelerden kurtulmak için ilaçlama yöntemi de tercih edilebilir. Ancak bu yöntemde bir uzman desteğinin alınması önerilir.