Kırım’da Rus işgali bitmeli

Mehmet Koçak

Tatar Türklerinin ana vatana dönmesi ve davalarını dünya kamuoyuna duyurmak amacıyla başlattığı açlık grevini 303 gün sürdürmeyi başarmıştı Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu. Ekim 1998’de Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği, Kırım Tatarlarının barışçı mücadelesine katkısı nedeni ile Kırımoğlu, Nansen Mülteci Ödülüne layık görüldü.

15 Nisan 2014 tarihinde Kırım Tatarları’nın Sovyet yönetimi tarafından maruz bırakıldığı sürgünü sürekli gündemde tutan ve Ukrayna Parlamentosu’nda halen milletvekili olan ancak uluslararası düzeyde Kırım Tatarlar Türklerinin temsilcisi kabul edilen Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu, Mehmet Koçak’ın sorularını cevaplayarak, Kırım’daki Rus işgaline karşı sürdürdükleri siyasi mücadele, Kırım işgalinin 7. yılı münasebetiyle yapılması planlanan ‘Uluslararası Kırım Platformu’ ile Kafkasya jeopolitiğindeki gelişmeler hakkındaki görüşlerini gazetemiz Yeni Akit’te değerlendirdi.

Kırım Tatar Türklerinin efsane lideri Kırımoğlu şu açıklamalarda bulundu: Rusya, tarihten beri sürdürdüğü işgalci ruhtan hâlâ sıyrılamamış olduğunu, komşu ülkelerin toprak bütünlüğüne müdahalelerinden anlıyoruz.

Çeçenistan, Gürcistan’ın Abhazya ve Güney Osetya, Ukrayna’nın Donbas bölgesi ile Kırım yarımadasını işgali bunun en bariz örnekleridir. Rusya, Kırım’ı ilhak etmedi. Referandum oyunuyla Rusya, Kırım’ı resmen işgal etmiştir. 2014 yılı Mart ayında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda “Kırım’ın işgaline son ermesi, Rus askerlerinin Kırım’dan çekilmesi ve Ukrayna’nın toprak bütünlüğünü sağlaması” kararı alınmıştı.

Ancak ne hazindir ki, BM’nin bu kararına rağmen Kırım’ın Rusya tarafından yasa dışı ilhakına uluslararası camiadan beklenen sert tepki gelmedi.

Uluslararası Kırım Platformu

Rusya’nın, Kırım’ın işgalinin 7 yıl devam edeceğini düşünmemiştim. Ben, dünyanın değiştiğini ve işgallere karşı bu yüzyılda büyük tepki olur ve Ruslarda bu sert uyarı ve tepkiler karşısında Kırım’daki işgali sonlandırmak zorunda kalır ve Rus ordusu da Kırım’dan çekilir sanmıştım.

Ancak, maalesef bu olmadı ve işgal hâlâ devam ediyor.

Demek ki, dünya değisse de bazı şeyler değişmedi, değişmiyor. Hâlâ dünyada “hak; haklının değil, güçlünündür” görüşü hakim. Demek ki dünya kamuoyunun harekete geçirilebilmesi için daha çok çalışmaya mecburuz gerçeğinden hareketle Ukrayna Cumhurbaşkanının inisiyatifinde Ukrayna Dışişleri Bakanlığı tarafından 23 Ağustos’ta ‘Uluslararası Kırım Platformu’ yapılması planlanmıştır.

Amaç Kırım’ın, Rusya tarafından yasa dışı ilhakının 7’nci senesi münasebetiyle Kırım’ı işgalinden kurtarma konusunu gündeme getirmek. Bu platformu bizde destekliyoruz. Çünkü bu girişim bizim için çok önemli.

İşgallere karşı olan ve Ukrayna’nın toprak bütünlüğünü sağlaması konusundaki BM kararını destekleyen ülkeleri, Kırım Platformu’na davet ettik.

Rusya, bu platforma katılımı engellemek ve platformu önemsiz göstermek için ahlak dışı her türlü yola başvurduğu halde platforma 40 ülkeden fazla katılım söz konusu olacak. Bunların içinde 26 ülkenin en üst düzeyde katılımı bekleniyor. Üst düzeyde katılımcılar arasında Türkiye de bulunmaktadır.

