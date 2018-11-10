'Kırım Kongo Kanamalı Ateşi' nedir?

Hastalık İlk olarak Rusya’nın Kırım bölgesindeki askerlerde ve daha sonra Afrika kıtasındaki Kongo’da kanamalı ateş şeklinde görüldüğünden bu hastalığa Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi denilmiştir. Bizde 2002-2003 yılından beri zaman zaman ortaya çıkıveriyor.

Hastalık insanlara daha çok kene tutulmasıyla bulaşır. Bunun yanında hayvanların üzerinden çıplak elle kene toplaması, patlatılması (kene kırma) veya ezilmesi ile de bulaşabilir. Ayrıca kanında mikrop bulunan hayvanların kan, idrar gibi vücut sıvılarına çıplak elle dokunmakla ve bu hastalığa yakalanan insanların tükürük, idrar ve kan gibi vücut sıvılarına temas etmekle de hastalık bulaşabilir.

Ne zaman anlaşılır?

Kene tutulmasından veya kenelere çıplak elle dokunulduktan sonra mikrobun alınmasını takiben hastalığın belirtileri genellikle 1-3 gün içinde, en fazla 9 gün içerisinde çıkar. Bu yüzden kene tutulmasından sonra 10 gün boyunca kendinizi takip etmelisiniz.



Hasta insanların veya enfekte hayvanların kan, idrar ve diğer vücut sıvılarına korunmasız (çıplak elle) temas sonucunda ise hastalığın belirtileri 5-6 günde, en fazla 13 gün içerisinde ortaya çıkabilmektedir.

Hastalık ateş, üşüme, titreme, baş ağrısı, yaygın kas ağrıları, yüzde ve gözde kızarıklık, bulantı-kusma ve ishal şikayetleri ile ortaya çıkar.

Hangi kene?

Hangi kenenin mikrop taşıdığı bilinemeyeceğinden bütün keneler hastalık yapabilir. Bunun için bildiğimiz sakırga, kuru budak, mal kenesi gibi isimler verilen keneler dâhil bütün kenelere karşı dikkatli olunmalıdır. Keneler özellikle bahar ve yaz aylarında tarlada, bağda, bahçede çalışırken gelir. Vücudunuza tutunurken o bölgede ağrı ve kaşıntıya yol açmaz, dolayısıyla tutunduğu fark edilmeyebilir. Eve dönüşte çocuklarınızda ve kendi vücudunuzda gözle kene kontrolü yapmak önemlidir.

Tedavisi ya da bir aşısı var mıdır?

Etkinliği kanıtlanmış aşısı ve virüse özel tedavisi bulunmamakla birlikte erken teşhis konulduğunda uygulanacak destek tedavi ile kişinin iyileşme ihtimali artar.

Korunmak önemlidir. Kenelerin insanlara tutunması engellenmelidir. Bunun için tarla, bağ, bahçe ve hayvan otlatmaya giderken kenelerin kolay fark edilmesi için açık renkli elbiseler giyilmeli, vücutta açık yer kalmamasına özen gösterilmeli ve pantolon paçaları çorabın içine konulmalıdır.

Eve dönüldüğünde ise kollar, bacaklar, gövde diz arkası, koltuk altları, kulak arkası, ense, saç dipleri ve kasıklar dahil vücudun her tarafı ve elbiseler iyice kontrol edilerek kene olup olmadığına bakılmalıdır. Çocukların vücudu ve elbiseleri de anne babaları tarafından mutlaka kontrol edilmelidir.

HAYVANLARINIZI DA KORUMALISINIZ

Hayvanların üstündeki kenelere çıplak elle dokunulmamalıdır. Veteriner hekime danışılarak hayvanlar keneye karşı uygun şekilde ilaçlanmalı ve böylelikle kenelerin çoğalması engellenmelidir.

Nasıl çıkarmalı?

Vücuda tutunan kene ne kadar erken çıkarılırsa hastalığa yakalanma riski de o kadar az olur. Keneyi fark etmeniz halinde çıplak elle dokunmadan derhal ve dikkatli bir şekilde keneyi çıkarınız.

Cımbız kullanarak keneyi başından veya ağız yakınından kavrayarak parçalamadan patlatılmadan bütün şekilde çıkarmak için hafifçe çekiniz. Çıkartılan yer tentürdiyot ile temizlenmelidir.



Kene çıkarılırken kenenin başı deri içinde kalsa bile hastalık açısından bilinen bir risk oluşturmamaktadır.

Sonra ellerinizi su ve sabunla yıkayın.

Kene çıkarılamıyorsa hemen en yakın sağlık kuruluşuna giderek çıkarılması sağlanmalıdır.

Keneye asla çıplak elle dokunulmamalı ve asla çıplak elle çıkarılmamalıdır.

Vücuda tutunmuş olan kenenin üzerine kolonya gibi herhangi bir madde dökmeyin, ateş ve sigara basmayın.

Mümkünse keneyi kapalı bir kabın içine alınız. Kabı bir dondurucuya koyunuz. Keneyi saklamanın amacı eğer kene ısırığı sonrası eğer hastalık belirtileri gelişirse keneyi ilgili doktora göstermek gerekebilir.