Kırıkkale'nin Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz açıkladı: Asgari ücreti 3 bin 400 lira yaptık

Kırıkkale'nin Yahşihan Belediye Başkanı MHP'li Osman Türkyılmaz, düzenlenen törende personellerle bir araya gelerek yeni yıl müjdesi verdi. Törende konuşan Türkyılmaz, en düşük işçi maaşının 3 bin 400 lira olduğunu ve yılda 2 sefer de maaş ikramiyesi verileceğini söyledi.

Başkan tezahüratlarla alkışlandı

Türkyılmaz, konuşmanın ardından 2020 yılı içinde en çok çalışan 5 personele hediye verdi. Törenin ardından belediye önünde toplanan yüzlerce personel tezahüratlarla Türkyılmaz'ı alkışladı.

"Yemekhane sözümüzü yerine getiriyoruz"

Türkyılmaz, "Bir toplantıda şu sözü vermiştim. Biliyorsunuz bizim ilçemizde yemekhane yok. 391 personelim ilçedeki çeşitli yerlerde veya evlerine gidip yemek yiyorlardı. Bu sözümüzü de yerine getiriyoruz ve yemekhanemizin açılışını pandemiden sonra yapmak kaydıyla hazırlıklarımız bitmiş bulunuyor. Bugün bir de şu ilki gerçekleştirdik. 2020 yılında en çok çalışan 5 arkadaşımıza hediye verdik. Bundan sonra da Yahşihan Belediyesi'nde ayın elemanları şeklinde bir çalışmamız olacak. Hanımefendi personellerimiz içinde eşleri ile birlikte bir ödül vereceğiz. Niye böyle bir düşüncemiz var? Mutlu personel, mutlu aile, mutlu ilçe şeklinde düşünerek biz Yahşihan'da böyle bir karar verdik" diye konuştu.