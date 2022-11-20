  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Kırıkkale'de tır devrildi
Aktüel

Kırıkkale'de tır devrildi

Kırıkkale'nin Delice ilçesinde devrilen tırın sürücüsü yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-11-20 00:50:00 -
Kırıkkale'de tır devrildi

Kırıkkale'nin Delice ilçesinde devrilen tırın sürücüsü yaralandı.

İbrahim Furkan Y. idaresindeki 19 SB 606 plakalı kömür tozu yüklü tır, Kırıkkale-Samsun kara yolunun 51. kilometresinde bariyerlere çarparak devrildi.

Kazada yaralanan sürücü, 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Kaza nedeniyle bir süre trafik akışına kapanan yol, tırın ve dökülen kömür tozunun kaldırılmasıyla yeniden ulaşıma açıldı.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23