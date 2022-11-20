Kırıkkale'de tır devrildi
Kırıkkale'nin Delice ilçesinde devrilen tırın sürücüsü yaralandı.
Kırıkkale'nin Delice ilçesinde devrilen tırın sürücüsü yaralandı.
İbrahim Furkan Y. idaresindeki 19 SB 606 plakalı kömür tozu yüklü tır, Kırıkkale-Samsun kara yolunun 51. kilometresinde bariyerlere çarparak devrildi.
Kazada yaralanan sürücü, 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
Kaza nedeniyle bir süre trafik akışına kapanan yol, tırın ve dökülen kömür tozunun kaldırılmasıyla yeniden ulaşıma açıldı.