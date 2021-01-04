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Aktüel Kırıkkale'de otomobille cip çarpıştı: 2 yaralı
Aktüel

Kırıkkale'de otomobille cip çarpıştı: 2 yaralı

Yeniakit Publisher
2021-01-04 16:33:08 -
Kırıkkale'de otomobille cip çarpıştı: 2 yaralı

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de otomobille cipin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Alperen Durmaz (19) idaresindeki 06 BN 748 plakalı otomobille Bekir Bülbül'ün kullandığı 34 LL 8883 plakalı cip, Alpaslan Türkeş Bulvarı Etiler kavşağında çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil, refüje çarparak devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada otomobilde sıkışan sürücü Durmaz ile Şule Akkaya (17), itfaiye ve sağlık ekiplerince çıkarıldı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

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