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Aktüel Kırıkkale'de hükümlünün cezaevinde ölümüne ilişkin başsavcılıktan açıklama:
Aktüel

Kırıkkale'de hükümlünün cezaevinde ölümüne ilişkin başsavcılıktan açıklama:

"Hükümlü S.T. 18 Ekim'de oda arkadaşı hükümlü M.K'nin infaz koruma memurlarına haber vermesi üzerine merdiven boşluğunda asılı vaziyette bulunmuştur." - "S.T'nin ölümünün ardından başlatılan soruşturma titizlikle devam etmektedir."

Yeniakit Publisher
2020-10-22 19:20:31 -
Kırıkkale'de hükümlünün cezaevinde ölümüne ilişkin başsavcılıktan açıklama:

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı, cezaevindeki bir hükümlünün infaz koruma memurları tarafından darbedildiği için öldüğü iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamada, bazı medya kuruluşlarında, Kırıkkale F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda hükümlü S.T'nin ölümü hakkında yayınlanan haberlerle ilgili kamuoyunu doğru bilgilendirmek amacıyla basın açıklaması yapılması gereğinin hasıl olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Hükümlü S.T. 18 Ekim'de oda arkadaşı hükümlü M.K'nin infaz koruma memurlarına haber vermesi üzerine merdiven boşluğunda asılı vaziyette bulunmuştur. Yapılan ilk müdahale sonrası 112 sağlık ekipleri tarafından S.T'nin öldüğü tespit edilmiştir. Olayla ilgili derhal soruşturma başlatılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

S.T'nin "infaz koruma memurları tarafından darbedildiği" iddiası ve iki hükümlünün odasında daha önce yapılan aramalarda yasak eşya bulunmasıyla ilgili soruşturmaların da ayrı ayrı devam ettiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Hükümlü S.T'nin ölümünün ardından başlatılan soruşturma titizlikle devam etmektedir. Ayrıca konuyla ilgili olarak Adalet Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından görevlendirilen iki adalet müfettişi ile Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü tarafından görevlendirilen bir başkontrolörün inceleme işlemleri sürmektedir. Olayların tüm boyutlarıyla ayrıntılı ve çok yönlü olarak soruşturma ve incelemesi, adli ve idari yönden devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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