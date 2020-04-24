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Aktüel

Kırıkkale’de fırınlar denetlendi

Kırıkkale’de, Ramazan ayında pide çıkartacak fırınlarda korona virüs ile mücadele kapsamında alınan tedbirler hakkında bilgilendirme yapıldı.

2020-04-24 14:34:34 -
Kırıkkale’de fırınlar denetlendi

Kırıkkale’de, Ramazan ayında pide çıkartacak fırınlarda korona virüs ile mücadele kapsamında alınan tedbirler hakkında bilgilendirme yapıldı.


Kırıkkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Ramazan ayında pide imal edip satacak fırınlarda denetim yaptı. Korona virüs ile mücadele kapsamında alınan tedbirleri fırıncılara anlatan İl Tarım ve Orman Müdürü Sırrı Yılmaz, "Ekiplerimiz denetim ve bilgilendirme çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Ülke olarak başarı ile yürüttüğümüz mücadelemizde, 11 ayın sultanı Ramazan ayına da erişmiş bulunuyoruz. Bu vesile ile Ramazan ayının tüm İslam alemine sağlık, huzur ve bereket getirmesini diliyorum. Gerekli tedbirlerimizi aldık ve Ramazan ayı münasebetiyle denetimlerimiz artarak devam edecek. Siz evinizde kalın biz sizin için denetimdeyiz" dedi.

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