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Aktüel Kırıkkale'de feci kaza: Yaralılar var
Aktüel

Kırıkkale'de feci kaza: Yaralılar var

Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-03-29 18:14:00 -
Kırıkkale'de feci kaza: Yaralılar var

M.K. (64) idaresindeki 71 FF 161 plakalı otomobil, Kırıkkale-Kırşehir kara yolu Keskin Sanayi Kavşağı'nda S.Z'nin kullandığı 71 KA 866 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan R.Ö. (52) ve B.U. yaralandı. Araçta sıkışan M.K. itfaiye ve sağlık ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı.

Yaralılar, ambulanslarla Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi ve Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Kazanın ardından bir süre trafiğe kapanan kara yolu, araçların yoldan çekilmesiyle yeniden ulaşıma açıldı.

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